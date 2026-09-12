Водно бедствие в Георги Дамяново. Има наводнени къщи
В последните дни нивото на язовир "Огоста" край Монтана се покачва
Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Дамяново. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В последните дни нивото на язовир "Огоста" край Монтана се покачва
Сръбска звезда по традиция весели гостите Истинска веселба с много добро настроение се заформи в събота под връх Копрен в планината над село Копиловц...
Общинарите в село Георги Дамяново увеличиха такса „Капан", която се събира за пуснати без надзор коне, съобщи кметът Дилян Димитров. Досега са вземани...
Чакат още бегълци в светата обител, хранят ги с екопродукти