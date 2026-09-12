Георги Чиликов е новият главен селекционер в "Левски"
Георги Чиликов е новият главен селекционер в "Левски". Това обявиха на официалния сайт на клуба. Той заменя на тази позиция Андрей Желязков, който бе...
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Георги Чиликов е новият главен селекционер в "Левски". Това обявиха на официалния сайт на клуба. Той заменя на тази позиция Андрей Желязков, който бе...
Бургас. Помощник-треньорът на ПСФК Черноморец-Бургас Георги Чиликов официално се раздели с клуба. „Благодаря на всички хора от клуба за съвместната р...
Помощник треньорът на Черноморец Бургас Георги Чиликов заяви, че мястото, което „Левски" заема в класирането, не отива на „сините". Двата тима се изпр...