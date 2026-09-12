Всичко за Георги Бенковски

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Бенковски - вождът на априлци

Бенковски - вождът на априлци

Зарязва охолния живот в името на свободата на родината Георги Бенковски, всепризнатият лидер на Априлското въстание, е една от на най-драматичните ли...

24 април | 22:45
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