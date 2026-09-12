Да се снимаш с Радев под портрета на Захарий Стоянов
Остава с Георги Бенковски до края на Априлското въстание като част от "Хвърковатата чета"
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Остава с Георги Бенковски до края на Априлското въстание като част от "Хвърковатата чета"
Зарязва охолния живот в името на свободата на родината Георги Бенковски, всепризнатият лидер на Априлското въстание, е една от на най-драматичните ли...
Волов отстъпва мястото си на главен апостол на родения лидер, който владее 7 езика Пали селата, за да няма път назад Георги Бенковски, всепризнати...
След 140 години знамето на легендарната Хвърковата чета на Георги Бенковски ще възкръсне в оригиналният си вид. Това съобщиха от Националния историчес...