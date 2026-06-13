Убиецът на бащата на съдийка избяга в чужбина
Мъжът, който е заподозрян за убийството на 75-годишния Николай Димитров, който е баща на съдия Геновева Димитрова от Софийския градски съд, избяга в ч...
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Мъжът, който е заподозрян за убийството на 75-годишния Николай Димитров, който е баща на съдия Геновева Димитрова от Софийския градски съд, избяга в ч...
Геновева Димитрова се страхува за живота си Съдия Геновева Димитрова от Софийския градски съд е с персонална охрана след убийството на баща й, научи...
От петък (6 март) е била назначена персонална охрана за съдийката от Софийски градски съд- Геновева Николаева Димитрова, научи "Стандарт". Охраната е...