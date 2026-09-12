Показаха в Ню Йорк новия Genesis
GENESIS представи своя забележителен луксозен спортен седан „New York Concept" на Международното автомобилно изложение Ню Йорк 2016. New York Concept...
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GENESIS представи своя забележителен луксозен спортен седан „New York Concept" на Международното автомобилно изложение Ню Йорк 2016. New York Concept...
Genesis и Santa Fe/Santa Fe Sport на Hyundai Motor спечелиха наградата „Най-добра покупка" от Consumer Guide Automotive в съответните им сегменти. Gen...
Женева. Високотехнологичен премиум седан и концепция на компактен кросоувър, задвижван от горивни клетки, са изненадите на щанда на корейския бранд в...