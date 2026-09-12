Проблем с шести блок на АЕЦ "Козлодуй". Изключват го
Очаква се най-късно утре диагностиката да покаже какъв е проблемът
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Очаква се най-късно утре диагностиката да покаже какъв е проблемът
Дръзка кражба е извършена край село Господинци от база на мобилен оператор. Сигнал за нея е подаден към 17,15 часа в четвъртък в полицията в Гоце Делч...
София. Генераторът на столичния мол на бул. "Александър Стамболийски" е аварирал и е започнал да пуши, предаде БНР. Случилото се е вледствие на тежк...