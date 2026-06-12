Шефът на ВМА с орден "Стара планина"
Шефът на ВМА ген. Николай Петров получи орден "Стара планина" от президента Росен Плевнелиев. Отличието е за изключителните му заслуги, свързани с раз...
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Шефът на ВМА ген. Николай Петров получи орден "Стара планина" от президента Росен Плевнелиев. Отличието е за изключителните му заслуги, свързани с раз...