Слави с хапливи закачки за краля и гъдулките
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Четири традиционни български гъдулки в ръцете на момичета от най-младата и единствена по рода си етно-група Etnotix се оказаха достатъчни да вдигнат н...
Уникален български женски квартет гъдулки - група Etnoix с официална премиера в София Лайв клуб Единствена по рода си, българска, различна и симпатич...