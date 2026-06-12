Газовата схема на Орбан не включва България
Пътят на тръбата е повече политика, отколкото икономическа логика Юрий Барсуков, в. "Комерсант"Специално за "Стандарт" Русия би могла частично да се...
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Пътят на тръбата е повече политика, отколкото икономическа логика Юрий Барсуков, в. "Комерсант"Специално за "Стандарт" Русия би могла частично да се...