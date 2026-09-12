Сътрудничим с Австрия по газовия хъб „Балкан“
Днес бе подписан еморандум за разбирателство за сътрудничество при разработването на газов хъб „Балкан" между българския газопреносен оператор „Булгар...
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Днес бе подписан еморандум за разбирателство за сътрудничество при разработването на газов хъб „Балкан" между българския газопреносен оператор „Булгар...
България се стреми да стане газоразпределителен център на Балканите. Страната ни води преговори с Гърция за доставка на още един терминал за доставка...
Това е първото посещение на български правителствен ръководител в Узбекистан след установяването на дипломатически отношения между двете страни Преми...