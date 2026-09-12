Всичко за Газов Хъб Балкан

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КЕВР: Парното няма да поскъпне

КЕВР: Парното няма да поскъпне

Не очаквам промяна на цената на парното преди зимния сезон, коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Н...

08 септември | 18:00
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Газът поевтинява с 9,97%

Газът поевтинява с 9,97%

Може да падне цената и на парното На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение във връзка с подаденото от...

28 юни | 14:10
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Турско рамо за газовия хъб

Турско рамо за газовия хъб

Доставката на азерски газ за България през Турция на практика не е новина, защото друг маршрут за азерския газ така или иначе няма. Още от времето на...

17 декември | 6:50
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