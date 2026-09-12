КЕВР: Парното няма да поскъпне
Не очаквам промяна на цената на парното преди зимния сезон, коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Н...
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Не очаквам промяна на цената на парното преди зимния сезон, коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Н...
Валентин Николов, депутат от ГЕРБ и зам.-председател на Комисията по енергетика в парламента - Г-н Николов, ЕС даде одобрение за газовия хъб "Балкан"...
ЕК е готова да участва в тристранна среща между България и Русия Проектът за газовия хъб "Балкан" ще се развива независимо какво се случва със "Север...
Министър-председателят Бойко Борисов и председателят на Европейския съвет Доналд Туск обсъдиха тази сутрин големите енергийни проекти, които могат да...
Може да падне цената и на парното На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение във връзка с подаденото от...
Доставката на азерски газ за България през Турция на практика не е новина, защото друг маршрут за азерския газ така или иначе няма. Още от времето на...