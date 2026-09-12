Исторически момент. Подписахме с Турция за газа
Споразумението ще е за срок от 13 години
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Споразумението ще е за срок от 13 години
Изявлението на Путин засили още повече напрежението върху ЕС
Милорад Додик е разказал на Путин за изграждането на руско-сръбска църква
Мерките са основно за Северен поток 2, но може да се прехвърлят и на други газови проекти
Русия е готова да разгледа всякакви проекти за газопроводи в Европа, но са й нужни предварителни гаранции, заяви президентът Владимир Путин, цитиран о...