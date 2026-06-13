Гарвани нападат Венета Райкова
ТВ водещата отишла в болница, за да й бият инжекция против тетанус Венета Райкова, която отскоро е водеща по ТV7, преживяла история ала Хичкок. Както...
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ТВ водещата отишла в болница, за да й бият инжекция против тетанус Венета Райкова, която отскоро е водеща по ТV7, преживяла история ала Хичкок. Както...
Драма в небето се разигра по време на двубоя от Серия "А" между "Лацио" и "Киево" (1:1). Орлицата на домакините Олимпия бе нападната от гарван. Докато...
Вечната битка между котките и птиците никога не спира. Клип от борба между раздразнена домашна котка и отегчен гарван в България впечатли Yahoo. Търса...