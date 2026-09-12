Спасяват и влогове до 250 000 лева
Изплащането на гарантираните депозити ще започва до 7 дни Държавата да гарантира влогове и до 250 000 лева, предвижда нов закон. Сега при банков фали...
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Изплащането на гарантираните депозити ще започва до 7 дни Държавата да гарантира влогове и до 250 000 лева, предвижда нов закон. Сега при банков фали...
София. Фондът за гарантиране на влоговете публикува списък на видовете депозити, предлагани от Корпоративна търговска банка (КТБ), които са гарантиран...
С директива на ЕС големите вложители губят при фалит на банки