Съдбата на Гугушева ясна на Банго Васил
Ако трябва ще питаме и ДАНС, заявиха от ВСС
Следете всички новини, анализи и коментари за Галя Гугушева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако трябва ще питаме и ДАНС, заявиха от ВСС
Взе сина си за подкрепа пред Етичната комисия
Не трябва да има и сянка на съмнение, смята Борислав Сарафов
София. Нов сигнал срещу кандидата за конституционен съдия Галя Гугушева е постъпил в правната комисия в парламента. Той е изпратен от пловдивчанина Ди...
София. По всичко личи, че новият и единствен кандидат за конституционен съдия Галя Гугушева ще последва съдбата на предишния кандидат Венета Марковска...
София. Сигналите срещу новия кандидат за конституционен съдия Галя Гугушева отиват за проверка във Висшия съдебен съвет и Агенцията по вписванията. То...
Адвокат пусна сигнал за съмнителни връзки в парламента
София. ДПС няма да подкрепи процедурата за избор на конституционен съдия. Това каза Йордан Цонев от движението. Причината за отказа на ДПС да участва...