Всичко за Галя Гугушева

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ГЕРБ даде Гугушева на ВСС

ГЕРБ даде Гугушева на ВСС

София. Сигналите срещу новия кандидат за конституционен съдия Галя Гугушева отиват за проверка във Висшия съдебен съвет и Агенцията по вписванията. То...

07 декември | 16:57
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ДПС няма да подкрепи Гугушева

ДПС няма да подкрепи Гугушева

София. ДПС няма да подкрепи процедурата за избор на конституционен съдия. Това каза Йордан Цонев от движението. Причината за отказа на ДПС да участва...

04 декември | 17:18
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