Помните ли Галка от „Каризма”? Готви нещо голямо
Певицата иска да настигне Миро
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Певицата иска да настигне Миро
Феновете са убедени, че Галя от "Каризма" е Госпожицата
Бившата сценична половинка на Миро се прибра при майка си
Бившата дуетна половинка на Миро влиза в „Като две капки вода“
Галя от бившия дует "Каризма" проговори от Лондон по повод на страховитите клюки по неин адрес от последно време. Според слуховете тя била болна от те...