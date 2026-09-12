Кандидат на ГЕРБ откри кампания за изследване за хепатит в Бургас
Бургас. Кандидатът за народен представител от ГЕРБ-Бургас д-р Галина Милева откри скрининг кампания за изследване на населението за хепатит Б и С в Б...
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Бургас. Кандидатът за народен представител от ГЕРБ-Бургас д-р Галина Милева откри скрининг кампания за изследване на населението за хепатит Б и С в Б...
Бургас. „Поморие е град, който не спира да се развива, хората тук трябва да се гордеят с европейската му визия. Благодарение на добрия диалог и съвмес...
Кандидатът за народен представител от листата на ГЕРБ – Бургас д-р Галина Милева се включи в благотворителна инициатива на Община Созопол. Тя дари...