Димитър Петров рисува света преди началото
Благодарен съм на живота и това личи в картините ми, казва известният художник
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Благодарен съм на живота и това личи в картините ми, казва известният художник
Древен надпис в Залцбург вдъхновява художника да сподели лични преживявания Професорът показва най-новите си творби в галерия "Нюанс" от утре Андрей...
"Зимни акценти" е изложбата, която събира класици и съвременни творци в галерия "Нюанс" от 17 декември. До 13 януари там може да се видят живописни пл...
Найджъл Кенеди е специалният гост на Румен Рачев в галерия "Нюанс" на 9 май. Световноизвестният цигулар и художникът са приятели от 1995-та. Пет годин...