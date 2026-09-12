Всичко за Галерия "нюанс"

Следете всички новини, анализи и коментари за Галерия "нюанс". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Чудесата на България
Класици в галерия "Нюанс"

Класици в галерия "Нюанс"

"Зимни акценти" е изложбата, която събира класици и съвременни творци в галерия "Нюанс" от 17 декември. До 13 януари там може да се видят живописни пл...

13 декември | 18:10
0 коментара
7797
Найджъл Кенеди идва през май

Найджъл Кенеди идва през май

Найджъл Кенеди е специалният гост на Румен Рачев в галерия "Нюанс" на 9 май. Световноизвестният цигулар и художникът са приятели от 1995-та. Пет годин...

20 януари | 18:05
0 коментара
18058