Всичко за Галактион

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Година лечение за Галактион

Година лечение за Галактион

Старозагорският митрополит Галактион вече е настанен за лечение в столичната болница "Лозенец" след претърпения тежък инсулт на 8 юни. "Владиката пост...

22 юни | 19:48
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Премеждията на Галактион

Премеждията на Галактион

Мечешка услуга от приятел или божие наказание. Близките на дядо Галактион са раздвоени в обясненията си за последния инцидент с владиката. Миналата се...

29 май | 6:00
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