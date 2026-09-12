Дядо Антоний стана и Старозагорски митрополит
Синодът освободи Галактион заради тежкото му здравословно състояние Дядо Антоний поема и Старозагорската митрополия. Той ще управлява епархията докат...
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Синодът освободи Галактион заради тежкото му здравословно състояние Дядо Антоний поема и Старозагорската митрополия. Той ще управлява епархията докат...
Старозагорският митрополит Галактион вече е настанен за лечение в столичната болница "Лозенец" след претърпения тежък инсулт на 8 юни. "Владиката пост...
Старозагорският митрополит Галактион е получил инсулт и е настанен в УМБАЛ Стара Загора. Към момента състоянието му е стабилно. Настанен е в Клиниката...
Мечешка услуга от приятел или божие наказание. Близките на дядо Галактион са раздвоени в обясненията си за последния инцидент с владиката. Миналата се...
Старозагорският митрополит Галактион катастрофира тази сутрин в Симеоновград. Той е със счупена лява ръка и контузии по главата и гърдите. Освен влад...
Стара Загора. Миряни от старозагорските села Обручище и Мъдрец се събраха на мълчалив протест пред митрополитския дом в областния град в понеделник су...
София. Българската православна църква ангажира ли се с позицията на старозагорския митрополит Галактион, който по средата на предизборната кампания "р...
Стара Загора. Старозагорският митрополит разпространи чрез медиите необичайно отворено писмо до всички миряни от епархията. По думите на владиката то...
Навръх християнския празник Възнесение Господне (Спасовден) днес, Старозагорският митрополит Галактион ще освети църква в новозагорското село Дядово....
Влязъл в Правителствена болница заради стара пневмония
София. Старозагорският митрополит Галактион е постъпил в Кардиологията на Правителствената болница. Пред бТВ директорът на болницата професор Людмил С...
София. Пловдивският митрополит Николай сезира главния прокурор Сотир Цацаров за твърденията, че се прави опит за покушение срещу събрата му Галактион...
Благоевград. Клирът на Неврокопска епархия поиска с декларация временно постът на покойния митрополит Натанаил да бъде зает от Ловчанския митрополит Г...
Християните да се обичат винаги, отсече владиката