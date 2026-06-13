Ергенки се глезят във вилата на Жената-чудо
Интериорът на имението напомня художествена галерия – с подбрани артефакти
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Интериорът на имението напомня художествена галерия – с подбрани артефакти
Естествена и земна, тя е отлична актриса
Актрисата вече има две дъщери от съпруга си Ярон Версано
Актрисата отново ще си партнира с режисьорката Пати Дженкинс
Звездата се вихри в „Жената чудо 1984“ на 5 юни