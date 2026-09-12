Заговор срещу Дара! Най-прочутият таро гадател у нас шокира с разкритие
Музикален атентат на "Евровизия"
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Музикален атентат на "Евровизия"
Станалото е в периода 2022-2023 година
Сериозните в любовта с петънце над веждата, шията и устните издават кръшкачите
Варна. Гадател, развалял магии с йероглифи и катран, беше осъден ефективно от Варненския районен съд. 28-годишният Емил Събев получи 2 години и...