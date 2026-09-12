1 078 000 зрители по света гледаха Детската Евровизия
Всички участници излязоха на сцената под звуците на парчето "Discover" 1 078 000 зрители от цял свят гледаха финала на Детската Евровизия, който бе в...
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Всички участници излязоха на сцената под звуците на парчето "Discover" 1 078 000 зрители от цял свят гледаха финала на Детската Евровизия, който бе в...
Тази вечер ще се проведе финалът на Детската Евровизия. Страната ни е домакин на песенния конкурс, който ще започне точно 20, 30 часа (българско време...
Остават броени часове до финала на Детската Евровизия 2015, когато столицата ни ще се превърне в детска планета. Габриела Йорданова и Иван Стоянов ще...
Талантливата Габриела Йорданова представи официално песента „Цветът на надеждата", с която ще се бори за първото място на Детска Евровизия 2015. Заед...
"Цветът на надеждата" е песента, с която Габриела Йорданова ще представи България на финала на "Детска Евровизия 2015". Самата тя е автор на текста в...