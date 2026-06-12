Дъждът събори габиони и подкопа пътя Банско – Гоце Делчев
Благоевград. Силният дъжд подкопа защитни габиони на пътя Банско – Гоце Делчев и шосето поддаде. Проблемният участък е в района на разклона за селата...
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Благоевград. Силният дъжд подкопа защитни габиони на пътя Банско – Гоце Делчев и шосето поддаде. Проблемният участък е в района на разклона за селата...