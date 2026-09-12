Избраха Габи Петрова за Спортист на август
Атлетката изпревари с 2 гласа плувеца Цанко Цанков
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Атлетката изпревари с 2 гласа плувеца Цанко Цанков
Националката триумфира и в скока на дължина, Инна Ефтимова е първа на 200 м
Атлетата ни изостана само на 4 см от победителката
Габи Петрова и Алекс Начева излизат в квалификацията на троен скок от 16,40 часа
Само 16 сантиметра не стигнаха на спортист №1 на България за 2015-а година Габриела Петрова да се класира за финала на троен скок на олимпиадата в Ри...
Габи Петрова заедно с призьорите при момичетата
Международната федерация по лека атлетика (IAAF) отмени временното спиране на правата на Габриела Петрова, информира atletikalokomotiv.com. Днес от це...
Водещата българска атлетка в тройния скок Габриела Петрова (на снимката) записа впечатляваща победа по време на Европейското отборно първенство в Стар...