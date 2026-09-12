Унгарци спечелиха европейското по футзал за диабетици
България за първи път е домакин на шампионата, в който се включиха 9 национални отбора
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България за първи път е домакин на шампионата, в който се включиха 9 национални отбора
"Моряците" завършиха есенния сезон с 5 точки аванс пред втория
Българският първенец загуби драматично от Макаби Нахалат
Националите на България победиха Гърция с 3:2 в последния си мач от квалификацията за европейското първенство по футзал, която се проведе в Благоевгра...
Благоевград. Футболистите на България по футзал тръгнаха с равен в предварителния кръг от Европейската квалификация, който се провежда за втори път в...
Най-старият отбор по футзал в България отива за поредна година на международния турнир по футзал в Холандия София. За 12-та година отборът на „Лозене...