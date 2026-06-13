Кралев обеща помощ за школите
Футболните клубове също ще могат да получават финансови инжекции от Министерството на младежта и спорта. Това обяви Красен Кралев в интервю за БНТ. Ср...
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Футболните клубове също ще могат да получават финансови инжекции от Министерството на младежта и спорта. Това обяви Красен Кралев в интервю за БНТ. Ср...