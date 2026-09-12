Ето ги номинираните за "Футболист на футболистите"
Победителите ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон
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Победителите ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон
Тодор Неделев и Антон Недялков са негови подгласници
Асът на Ботев задмина Станислав Костов и Георги Илиев
Вратарят на Лудогорец и националния отбор на България Владо Стоянов спечели поредното издание на анкетата "Футболист на футболистите" за сезон 2015/20...