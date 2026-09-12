Шок в опожарения Воден! Местни чертаят мрачна прогноза за бъдещето
Питат управляващите кой ще почисти къщите след пожара и кой ще извърши ремонта след това
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Питат управляващите кой ще почисти къщите след пожара и кой ще извърши ремонта след това
Общо 15 фургона за временно настаняване ще бъдат доставени на място
На място пристигна и председателят на Държавната агенция за бежанците Мариана Тошева
Причината е, че допълнително разкритите 80 легла в Силистра вече са заети
Заповедта е на здравния министър проф. Костадин Ангелов
"Един от вариантите е изграждане на фургони и евентуално палаткови лагери". Това коментира вътрешният министър Румяна Бъчварова в Хасково. Така тя отг...
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