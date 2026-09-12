Куршуми във фризьорски салон в София
Простреляха жена
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Простреляха жена
Мили деца, първо искам да ви честитя Деня на детето – 1 юни. Бъдете щастливи, усмихнати и не много послушни, защото детството е единственото време в ж...
Банкомат на фризьорски салон беше пръснат на парчета в неделя сутринта в Хасково. Устройството на фасадата на ателието на ул."Стара планина„ е пръсн...
Фризьорски салон пламна малко преди полунощ в нощта срещу вторник в Ямбол. 15 минути преди полунощ е запалена дървена врата и покривна конструкция на...
Детройт. Трима души загинаха при стрелба във фризьорски салон в Детройт, а други шестима души бяха ранени, съобщиха местни медии. Нападателят е избяга...