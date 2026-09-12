Всичко за Фризьорски Салон

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Пръснаха банкомат с взрив

Пръснаха банкомат с взрив

Банкомат на фризьорски салон беше пръснат на парчета в неделя сутринта в Хасково. Устройството на фасадата на ателието на ул."Стара планина„ е пръсн...

20 декември | 14:00
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Подпалиха фризьорски салон

Подпалиха фризьорски салон

Фризьорски салон пламна малко преди полунощ в нощта срещу вторник в Ямбол. 15 минути преди полунощ е запалена дървена врата и покривна конструкция на...

07 април | 14:45
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