ПП Пирин и Банско приемат пореден голям старт в зимните спортове
Над 100 участници от цял свят ще мерят сили под Тодорка от 18 до 20 март 2022
Следете всички новини, анализи и коментари за Фрирайд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над 100 участници от цял свят ще мерят сили под Тодорка от 18 до 20 март 2022
Това твърди председателят на Асоциацията по фрирайд Момчил Панайотов
Най-добрите скиори и сноубордисти ще мерят сили под връх Тодорка
София. Тази седмица EZ FILMFEST продължава ударно с два зимни фрийрайд и фрийстайл филма на 6 февруари от 20.30 ч. в кино „Одеон". Това са "Изопачена...