"Изопачена реалност" и проект "Недокоснати" в EZ FILMFEST

София. Тази седмица EZ FILMFEST продължава ударно с два зимни фрийрайд и фрийстайл филма на 6 февруари от 20.30 ч. в кино „Одеон". Това са "Изопачена...