Френски журналисти очаровани от съкровищата в Долината на тракийските царе
Париж очаква над 4 млн. посетители от цял свят да се докоснат до тракийсикте чудеса на България, които ще бъдат изложени през април в Лувъра Стара За...
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Париж очаква над 4 млн. посетители от цял свят да се докоснат до тракийсикте чудеса на България, които ще бъдат изложени през април в Лувъра Стара За...