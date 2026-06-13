Франк Добрин: Депардийо беше тук като у дома си
Режисьорът на "Пътуването" кани Жан Рено за следващия си филм, който ще снима у нас Франк Добрин е роден в Рим, името му звучи на английско-български...
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Режисьорът на "Пътуването" кани Жан Рено за следващия си филм, който ще снима у нас Франк Добрин е роден в Рим, името му звучи на английско-български...