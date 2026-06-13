Отменят полети заради стачката във Франция
От Френската национална железопътна компания (SNCF) предупреждават, че утре ще бъдат отменени 90 % от високоскоростните влакове и 70 % от регионалните
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От Френската национална железопътна компания (SNCF) предупреждават, че утре ще бъдат отменени 90 % от високоскоростните влакове и 70 % от регионалните