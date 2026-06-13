Франция със служба за борба с омразата
Кастанер обяви създаването на службата при посещение на еврейското гробище във Вестофен, в района на Елзас, Североизточна Франция, където бяха оскверн...
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Кастанер обяви създаването на службата при посещение на еврейското гробище във Вестофен, в района на Елзас, Североизточна Франция, където бяха оскверн...