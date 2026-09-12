80-те се завръщат със "Семейство Голдбърг"
"Семейство Голдбърг" тръгна по "Фокс" в събота, като всеки делник телевизията ще излъчва по два епизода от 20 часа. Действието в сериала се развива пр...
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"Семейство Голдбърг" тръгна по "Фокс" в събота, като всеки делник телевизията ще излъчва по два епизода от 20 часа. Действието в сериала се развива пр...
"Връзки"-те в едноименния сериал по "Фокс Лайф" стават все по-заплетени и интригуващи. В четвъртия епизод от българската комедийно-драматична поредица...
Когато този уикенд Уейтън Смитърс най-накрая излезе от килера, героят от "Семейство Симпсън" не беше единственият, който празнува. Дългогодишният сце...
Едно от най-очакваните заглавия тази година вече е на път да зарадва зрителите. На 13 април 2016 г. от 22,00 часа "Фокс" ще излъчи телевизионната прем...