United Group откри втора фотоволтаична централа в България
Новото съоръжение край Бараково е изградено върху индустриален терен и ще произвежда 12 GWh зелена енергия годишно
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Новото съоръжение край Бараково е изградено върху индустриален терен и ще произвежда 12 GWh зелена енергия годишно
Проектът е на обща стойност 1 369 059 лв.
Произведената енергия ще бъде използвана основно за нуждите на дома на плувните спортове в Бургас
Петрич. Фотоволтаична централа откриха в СОУ «Антон Попов» в Петрич кметът на общината инж. Вельо Илиев и председателят на Управителния съвет на Сдруж...