Помните ли Фори Светулката? Бащата на разкола си направи църква
Христофор Събев в комбина с гръцки владика
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Христофор Събев в комбина с гръцки владика
Велико Търново. Фори Светулката е на път да докаже, че съществува суперчастица, която може се движи по-бързо от скоростта на светлината, преминавайки...
Страхувам се от думите на Сталин: Не е важно кой гласува, а кой брои!