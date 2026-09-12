Жесток скандал в комисията "Сорос"! Анастасов занули Ивайло Мирчев
Целта на комисията бе да приеме правила за работа и да определи програмата си за разследване на предполагаемото влияние на фондации, свързвани с Джорд...
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Целта на комисията бе да приеме правила за работа и да определи програмата си за разследване на предполагаемото влияние на фондации, свързвани с Джорд...
Държим да се създаде тази комисия, за да е ясна злоупотребата със неформалното влияние на Сорос, заяви Станислав Анастасов
Той заявява, че е променял завещанието си няколко пъти
Той е дал пет милиарда долара на фондация "Бил и Мелинда Гейтс"
София. ДАНС ще може да формира фондации, граждански сдружения и фирми. Това е предвидено в промени в правилника на агенцията, които са били одобрени о...
София. Вицепремиерът Зинаида Златанова ще предложи всички юридически лица да влизат в търговския регистър. Промяната обаче тепърва предстои да бъде „о...