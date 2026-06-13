Обещаха фонтана в Плевен да пропее
Още близо 1 млн лева ще бъдат отпуснати на община Плевен за завършване на втората част от проекта за реконструкция на централната пешеходна зона. Това...
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Още близо 1 млн лева ще бъдат отпуснати на община Плевен за завършване на втората част от проекта за реконструкция на централната пешеходна зона. Това...