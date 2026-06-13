Фон дер Лайен: Албания и Сев. Македония изпълниха условията
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес в Загреб, че Албания и Северна Македония са изпълнили условията за започване н...
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Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес в Загреб, че Албания и Северна Македония са изпълнили условията за започване н...