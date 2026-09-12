Фобиите на известните
Звездите се измъчват от любовта на феновете, отворените пространства и ужаса от смъртоносни болести Броят на най-разнообразни фобии расте със заплаши...
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Звездите се измъчват от любовта на феновете, отворените пространства и ужаса от смъртоносни болести Броят на най-разнообразни фобии расте със заплаши...
Войната между Камелия Воче и Влади Въргала избухна с пълна сила вчера сутринта, след като тя упрекна актьора в мърлявост и липса на хигиенни навици. П...
София. Какво е да се изправиш лице в лице със своите най-големи фобии. Това ще разберат тази вечер съквартирантите от VIP Brother "Образцов дом". Тога...