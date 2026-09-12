Всичко за Фобии

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Фобиите на известните

Фобиите на известните

Звездите се измъчват от любовта на феновете, отворените пространства и ужаса от смъртоносни болести Броят на най-разнообразни фобии расте със заплаши...

31 май | 6:30
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Воче скочи на Въргала

Воче скочи на Въргала

Войната между Камелия Воче и Влади Въргала избухна с пълна сила вчера сутринта, след като тя упрекна актьора в мърлявост и липса на хигиенни навици. П...

31 октомври | 17:05
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