Стефан Янев се срещна с посланика на Франция
Премиерът подчерта, че Франция е стратегически партньор и съюзник за България
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Премиерът подчерта, че Франция е стратегически партньор и съюзник за България
2000 военни участват в официалната церемония на площад Конкорд
Бойко Борисов и осланик Флоранс Робин разговаряха по конкретни двустранни проекти