Концерт „Пролетно море“ ще зарадва ценителите на японската музикална култура
На флейта, виолончело и пиано ще бъдат изпълнени 6 песни и един цикъл от 5 съвременни японски произведения
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На флейта, виолончело и пиано ще бъдат изпълнени 6 песни и един цикъл от 5 съвременни японски произведения
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