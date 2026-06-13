40 деца спят в рейс вместо във Венеция
Турнир във Франция разочарова млади футболисти 40 деца прекараха две денонощия в автобус и спаха по седалките и земята вместо в хотел във Венеция, ка...
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Турнир във Франция разочарова млади футболисти 40 деца прекараха две денонощия в автобус и спаха по седалките и земята вместо в хотел във Венеция, ка...