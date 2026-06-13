Пожар затвори летището в Рим (ВИДЕО)
Основното летище в Рим - Фиумичино, преустанови работа заради пожар. Инцидентът стана малко след полунощ, информира Guardian. Трима са пострадалите, т...
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Основното летище в Рим - Фиумичино, преустанови работа заради пожар. Инцидентът стана малко след полунощ, информира Guardian. Трима са пострадалите, т...