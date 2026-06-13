Във Варна посегнаха към ромския фитил
Екшънът в общинския съвет на Варна, където два дни подред нахлуваха граждани, върна спомена за бунтовете в морската столица от 2013 г. Тогава поводът...
Следете всички новини, анализи и коментари за Фитил. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екшънът в общинския съвет на Варна, където два дни подред нахлуваха граждани, върна спомена за бунтовете в морската столица от 2013 г. Тогава поводът...
Екшънът от Катуница може да се повтори преди местния вот Темата за етническия мир непрекъснато се повдига през няколко месеца. Не е тайна за никого,...