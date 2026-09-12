Правилният избор на час - гаранция за стегнато тяло
Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнес, Клуб MD sport, зала 5-Б, стадион "Васил Левски" Преди да продължим с поредицата "Готови за лятото",...
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Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнес, Клуб MD sport, зала 5-Б, стадион "Васил Левски" Преди да продължим с поредицата "Готови за лятото",...
Пепе купи девет тона храна за социално слаби семейства Звездата на "Реал" М Кристиано Роналдо се превърна в Дядо Коледа 2 седмици преди светлия празн...
София. Поредна загуба на футболния терен записа отборът на бившия нападател на ЦСКА и националния Антон Димитров. В традиционния съботен мач на "Спорт...