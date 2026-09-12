Президентът на БФСки Цеко Минев влезе в ръководството на ФИС
Избраха Йохан Елиаш да оглави световната федерация
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Избраха Йохан Елиаш да оглави световната федерация
Ски курорт №1 и БФСки показаха, че могат да организират състезания от най-висок ранг
Талантът ни спечели и втория слалом за ФИС в Италия
Калин Златков е №1 на слалом за ФИС
От италианската федерация искат Кортина да приеме мондиала на алпийците, но след олимпиадата в Пекин 2022
ФИС пусна обширен материал за предстоящата подготовка на алпийците от Ботуша
ФИС отмени последните стартове при мъжете и жените
Дамите приключват след седмица в Оре, а мъжете в Кранска гора
Заалбах-Хинтерглем се очаква да вземе стартовете при мъжете
ФИС ще търси къде да намести двата старта за Световната купа при мъжете и жените
Алберт Попов е четвърти
Алберт Попов е четвърти в гигантския слалом за ФИС на "Томба"
120 алпийци от 27 държави ще стартират за Световната купа под Тодорка
Алпиецът над всички във Вал Палот
Вукадинова и Задперровска с по един успех под Тодорка
Алпиецът остана само на 0,13 сек от третия
Водещият ни ски бегач Веселин Цинзов постигна днес най-предното си класиране през новия сезон. В състезанието в Хохфилцен (Ав) на 15 км, св.стил за FI...
Националът по ски бягане Веселин Цинзов зае 24-о място в първия си старт за ФИС за сезона. Във финландският курорт Олос българинът постигна на 15 км к...
Международната федерация по ски (ФИС) оказа огромна чест на България, като предложи страната ни да е домакин на два старта за Европейската купа в алпи...
Големи успехи с 200 км писти не могат да се постигнат, нито в спорта, нито в зимния туризъм, смята спортният шеф Министърът на младежта и спортна Кра...