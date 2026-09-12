Траволта "катастрофира" в Кан
Големи актьори често не могат да са добри режисьори
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Големи актьори често не могат да са добри режисьори
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