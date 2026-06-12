"Баба Зула" закриват Филм феста
Страхотната и много популярна у нас турска банда "Баба Зула" ще закрие със зрелищно шоу 20-то издание на "София филм фест". На 20 март в "София лайф к...
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Страхотната и много популярна у нас турска банда "Баба Зула" ще закрие със зрелищно шоу 20-то издание на "София филм фест". На 20 март в "София лайф к...
Световноизвестният актьор представя "Децата на Маам", където играе цар Ирод Франко Неро, един от най-великите чаровници в седмото изкуство, идва за Ф...